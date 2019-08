Calcio donne: 5 novità convocate Italia

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Con l'inizio del nuovo ciclo di qualificazione al Campionato Europeo Femminile UEFA 2021, la cui fase finale verrà disputata in Inghilterra, la Nazionale italiana guidata da Milena Bertolini torna a radunarsi giovedì 22 agosto presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista dei due primi impegni ufficiali contro Israele (il 29 agosto a Tel Aviv) e Georgia a Tblisi il 3 settembre). Nella lista delle 23 convocate azzurre figurano ben cinque novità rispetto al gruppo che ha preso parte alla kermesse mondiale: i portieri Francesca Durante (Fiorentina Women), già presente nei raduni preliminari a Francia 2019, e Rachele Baldi (Empoli Ladies), reduce dall'Universiade; il difensore Martina Lenzini (Sassuolo), e i centrocampisti Agnese Bonfantini (AS Roma) e Arianna Caruso (Juventus), protagoniste anch'esse con la Nazionale Universitaria ai giochi in Campania. Novità infine anche nello staff tecnico con Nicola Matteucci che va ad affiancare il Ct nel ruolo di assistente allenatore.