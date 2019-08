Balotelli: 'Nessuna paura di fallire qui'

"Paura di fallire ne ho zero, sembra che ne abbiate di più voi che fate domande che non io...". Così Mario Balotelli si presenta al Brescia, la sua nuova squadra.

"Avevo conosciuto Cellino ai tempi dell'Inghilterra - ha detto l'attaccante, nel corso della conferenza stampa al fianco di Massimo Cellino - Non e' stato poi cosi' difficile scegliere di venire a Brescia: questa e' la mia citta', posso dare molto di più qui". Quanto al rapporto con il ct azzurro Mancini, "mi ha chiamato per il mio compleanno".