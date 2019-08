Sampdoria, Di Francesco: 'Obiettivo primario passare il turno'

"Dobbiamo passare il turno, questo è l'obiettivo primario". Eusebio Di Francesco carica la sua Sampdoria in vista del match a Crotone, in palio la qualificazione al quarto turno di Coppa Italia, ma anche un test importante verso il debutto in campionato: "Si comincia a fare sul serio. Per noi è una partita molto importante, contro un avversario difficile in prospettiva anche del campionato. Per quello farò anche delle valutazioni importanti, in base ai giocatori che avrò a disposizione". Si gioca a Crotone perché lo stadio di Genova è indisponibile causa lavori e non sarà una sfida facile: "Per noi è uno svantaggio dal punto di vista ambientale, anche perché troveremo una squadra agguerrita - ha detto il mister -. Non è mai stato facile andare a giocare a Crotone e non lo sarà per noi".