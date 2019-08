Arsenal vince ancora, battuto il Burnley

Buona anche la seconda per l'Arsenal che debutta all'Emirates con una vittoria che lo porta in testa alla classifica. Nell'anticipo della seconda giornata di Premier, gli uomini di Unay Emery hanno superato, non senza fatica, il Burnley per 2-1. Di Lacazette al 13' pt e Aubameyang al 19' st le reti dei 'gunners' dopo il momentaneo pareggio degli ospiti con Barnes al 43' pt.

