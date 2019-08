Liga al via, Bilbao-Barcellona 1-0

Comincia male la Liga 2019/2020 per il Barcellona campione in carica, sconfitto 1-1 a Bilbao dall'Athletic grazie ad un gol ad 1' dalla fine del maturo bomber, peraltro appena entrato, Aduriz. Privi di Messi, i blaugrana schieravano comunque un attacco formato da Dembelè, Griezmann e Suarez - peraltro sostituito presto per un problema fisico -, che però non è riuscito a superare la difesa dei baschi, peraltro dominanti nel primo tempo, complici anche due pali colpiti dall'uruguaiano e dal suo sostituto Rafinha. Il Barca ha giocato meglio nella ripresa, ma senza concretizzare. Il gol, inaspettato e spettacolare, in rovesciata del 38enne Aduriz, ha spezzato l'equilibrio che sembrava immutabile della partita inaugurale del campionato e ha regalato un'enorme gioia al pubblico del San Mamés.