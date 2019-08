Perisic, pronto a ripartire col Bayern

"Darò tutto per aiutare il Bayern a vincere": si presenta così Ivan Perisic, neo giocatore della squadra bavarese arrivato dall'Inter. "Sono qui per dare una mano alla squadra - esordisce il croato che torna in Bundesliga dopo quattro anni - Ci saranno molte partite da disputare e ci sarà spazio per tutti, visto che non si può giocarle tutte". Il croato è reduce da una stagione non brillantissima ma, spiega, "quando giochi una finale (del Mondiale, ndr) è normale poi che la stagione successiva sia difficile, avendo avuto poco tempo per recuperare. In ogni caso quest'anno ho fatto una grande preparazione all'Inter e quindi sono pronto. Aver già giocato in Bundesliga, oltre che in Italia, Francia e Belgio mi permetterà di integrarmi in fretta". Lo aiuterà il tecnico e connazionale Niko Kovac: "Lo conosco, so cosa può fare, so quali sono le sue capacità. E' tra i tre migliori nazionali croati".