Fiorentina: ok Lega uso fascia Astori

La Lega Calcio ha accolto la richiesta della Fiorentina di continuare a usare, anche per la stagione 2019-20, la fascia da capitano di Davide Astori. Lo rende noto, "con piacere", lo stesso club viola. "Ringraziamo la Lega Calcio per aver accolto la nostra richiesta - il commento di Joe Barone -. Davide è stata una persona speciale, un grande esempio di umiltà e correttezza. Non abbiamo avuto la fortuna di conoscere Davide, ma il suo ricordo è sempre presente tra di noi e tra tutte quelle persone che gli hanno voluto bene o che, semplicemente, hanno apprezzato la sua mitezza e la sua generosità in campo e fuori".