Supercoppa: Liverpool senza Lovren

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il Liverpool è partito per Istanbul, dove domani sera affronterà il Chelsea per la Supercoppa europea, lasciando a casa il croato Dejan Lovren. Juergen Klopp non ha potuto includere il difensore nella lista dei convocati a causa di una indisposizione che si protrae da qualche giorno e non gli ha permesso di giocare nella prima giornata di Premier League. Escluso dai 23, come annunciato, anche il portiere Alisson, infortunatosi proprio venerdì scorso contro il Norwich.