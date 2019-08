Sampdoria: acquistato Léris dal Chievo

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Domani mattina visite mediche per il nuovo acquisto della Sampdoria Mehdi Léris acquistato dal Chievo per quasi tre milioni di euro più bonus. 21 anni, si è imposto nella scorsa stagione quando ha collezionato 24 presenze.

Nell'idea della dirigenza blucerchiata dovrebbe essere lui il sostituto a centrocampo di Dennis Praet ceduto in settimana al Leicester per 21 milioni. Il franco-algerino è cresciuto nel settore giovanile della Juventus: è un giocatore duttile in grado di ricoprire più ruoli.