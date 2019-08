Napoli ko 4-0 in amichevole con Barcellona

Il Napoli è stato battuto 4-0 dal Barcellona a Detroit, nell'ultima amichevole precampionato degli azzurri. I gol sono stati segnati tutti nella ripresa: al 3' da Suarez, all'11' da Griezmann, al 14' da Suarez e al 19' da Dembele'. Gli azzurri hanno subito gli attacchi dei catalani già nel primo tempo, riuscendo però a reggere in difesa, prima del crollo nel secondo tempo. Il Napoli ha giocato senza Milik, out per un affaticamento muscolare, e Ancelotti ha schierato Mertens punta in avvio nel 4-2-3-1, con alle spalle Callejon, Fabian Ruiz e Verdi, mentre i due a centrocampo erano Elmas e Allan. In difesa sono partiti titolari Maksimovic e Chiriches al centro con Hysaj a destra e a Ghoulam a sinistra.

Gli azzurri torneranno ora in Italia e dopo tre giorni di riposo riprenderanno la preparazione in vista dell'esordio in campionato previsto per il 24 agosto in casa della Fiorentina.