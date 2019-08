Lampard esordio amaro,United-Chelsea 4-0

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Esordio amaro per Frank Lampard sulla panchina del Chelsea. Nel big match della prima giornata della Premier League il Manchester United ha travolto i Blues 4-0: protagonista in campo il 21enne Marcus Rashford che ha siglato una doppietta tra primo e secondo tempo. Il giocatore inglese si procura il rigore, che poi trasforma al 18' dando il via al poker dei Red Devils allenati da Solskjær: e va di nuovo a segno al 21' della ripresa. Un minuto prima era stato Martial ad andare in gol. Nel finale arriva la rete del giovane esordiente James. In avvio un po' di sfortuna per il Chelsea, con i pali colpiti da Abraham ed Emerson.