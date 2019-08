Europa League: Torino già al lavoro

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Ripresa della preparazione per il Torino, che dopo due giorni di riposo oggi pomeriggio è tornato ad allenarsi al Filadelfia in vista del ritorno di Europa League con lo Shakhtyor Soligorsk di giovedì in Bielorussia. Agli ordini di Walter Mazzarri, i granata hanno svolto una seduta tecnico-tattica, cui è seguito un lavoro sulla parte atletica.

In gruppo anche Ola Aina, tornato ieri a disposizione dopo essersi tagliato le vacanze iniziate dopo i compagni per la Coppa d'Africa che lo ha visto protagonista con la sua Nigeria.

Soltanto terapie per Izzo, uscito anzitempo giovedì sera contro lo Shakhtyor Soligorsk per un trauma contusivo alla coscia destra e per un forte trauma alla mano destra. I primi esami hanno escluso fratture, tuttavia lo staff medico valuterà giorno per giorno l'evoluzione dell'infortunio. Il programma di domani prevede un'altra sessione pomeridiana al Filadelfia.