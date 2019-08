Psg non convoca Neymar per prima Ligue1

Il Paris St. Germain ha deciso di non convocare Neymar per la partita di campionato (prima giornata) di domani alle 21 contro il Nimes. Il ds della squadra parigina, Leonardo, ha spiegato che "per Neymar c'è una trattativa in corso, ma per ora nulla di deciso. Comunque sarà importante prendere una decisione in tempi brevi".