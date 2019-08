Ancelotti, a Milik serve tempo

"Milik è un attaccante, è normale che nell'arco della gara abbia tante occasioni da gol, l'importante è farsi trovare lì per poter fare del suo meglio. Ha una struttura fisica imponente e ha bisogno di tempo per entrare in condizione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti parlando del difficile precampionato di Arek Milik. Il tecnico ha fatto cenno anche all'esperimento di Ziinski regista: "Piotr - ha detto - gioca in una posizione diversa rispetto la scorsa stagione, sta facendo bene e sono contento delle sue ultime prestazioni". A due settimane dall'inizio del campionato, Ancelotti ha sensazioni positive: "I ragazzi che hanno cominciato il 6 luglio la preparazione hanno già un'ottima condizione - afferma -. Quelli arrivati nelle ultime settimane stanno lavorando per migliorare. Aspetteremo quelli che arriveranno la prossima settimana. Il 24 agosto saremo pronti".