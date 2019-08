Inter, tripletta Lautaro in amichevole

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - L'Inter torna subito al lavoro, dopo il successo ai rigori con il Tottenham nell'ultimo match di International Champions Cup. Il protagonista ad Appiano Gentile oggi è stato Lautaro Martinez, che ha segnato una tripletta nella partita amichevole contro la Pro Sesto (Serie D), vinta per 5-1 dai nerazzurri con i gol anche di Vecino e Politano. In campo i giocatori che hanno collezionato meno minuti nella sfida di Londra, assieme ai non convocati per il match e ad alcuni giovani della Primavera.