Napoli show, 3-0 al Liverpool campione d'Europa

Colpo del Napoli, che ha battuto 3-0 in amichevole a Edimburgo il Liverpool, campione d'Europa in carica. Doppio vantaggio azzurro nel primo tempo, al 17' con Mertens e il 28' con Milik. Nella ripresa, al 7', ha segnato Younes. Il prossimo test degli azzurri è previsto per domenica prossima, 4 agosto, contro il Marsiglia. (ANSA).