Valverde: 'cerchiamo un terzino sinistro'

Il Barcellona è alla continua ricerca di un terzino sinistro. Non ne fa un mistero lo stesso tecnico blaugrana che in vista dell'amichevole con il Vissel Kobe in programma domani, secondo impegno stagionale per il club spagnolo, ha parlato del mercato come riporta Marca: "E' sicuramente vero che abbiamo avuto problemi l'anno scorso in quella posizione, è possibile che prenderemo qualcuno, siamo aperti fino alla fine del mercato all'idea di acquistare giocatori". Il Barcellona affronterà il Vissel Kobe degli ex Iniesta, Villa e Sergi Samper: "Abbiamo molte cose in comune con il Vissel Kobe e il fatto che lì giochino tre ex giocatori contribuiscono ad avere un rapporto molto stretto. Griezmann e De Jong? Speriamo continuino ad adattarsi e inserirsi nel gruppo, molte cose stanno andando bene e quella di domani sarà un'opportunità in più. Piqué domani non giocherà. Abe? Difficile che possa giocare, si è allenato un po' con il gruppo ma non ha ancora superato la lesione, è difficile vederlo in campo domani".