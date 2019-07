Juve: 3-3 in rimonta con Team K-League

Si chiude con un pareggio, 3-3, contro il Team K-League la tournée asiatica della Juventus. I bianconeri di Sarri hanno rimontato la seleziona sudcoreana dopo essere stati in svantaggio per 3-1 nel match iniziato con 55 minuti di ritardo a causa del traffico di Seoul che ha bloccato il pullman bianconero. Dopo il vantaggio coreano di Osmar, la Juventus ha pareggiato con Muratore, subendo però allo scadere del primo tempo il nuovo vantaggio degli asiatici con rete di Cesinha, che ha festeggiato imitando l'esultanza di Ronaldo.

Nella ripresa terza rete coreana con Taggart prima dei gol di Matuidi e Pereira per il 3-3 finale.