E' ufficiale, Nestorovski all'Udinese

Ilija Nestorovski è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il club friulano ha ufficializzato oggi con una nota sul proprio sito l'ingaggio dell'attaccante macedone. È stato siglato un contratto di tre anni con opzione per il quarto.

"Nestorovski - afferma il direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino - ha già dimostrato in passato di saper far gol in tutte le categorie, compresa la Serie A. Ha preferito l'Udinese rispetto a una serie di offerte importanti che gli erano pervenute e di questo va ringraziato".

Arriva dal Palermo in cui era approdato nel 2016. In rosanero ha collezionato complessivamente, in tre anni tra serie A e B, 99 presenze e 38 reti.