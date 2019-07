Lecce: 6 gol in amichevole

(ANSA) - LECCE, 25 LUG - Terza uscita del Lecce di Fabio Liverani, neopromosso in Serie A, che a Santa Cristina Valgardena, sede del ritiro estivo, ha sconfitto per 6-0 il Bolzano, formazione del campionato di Serie D del Trentino Alto Adige. L'allenatore dei giallorossi ha dovuto fare ancora una volta a meno di capitan Mancosu, alle prese con un problema muscolare a un polpaccio, ma anche di Shakhov e Tabanelli, che hanno svolto un lavoro differenziato, oltre ai nuovi arrivati Gallo e Lo Faso. In grande evidenza tutti i giocatori del reparto offensivo giallorosso, che hanno apposto la propria firma sul tabellino. Il giovanissimo Felici, attaccante classe 2001, autore di una doppietta, La Mantia, Lapadula e Falco autori di una rete a testa. Da registrare, inoltre, il primo gol italiano del terzino colombiano Vera Ramirez. Il Lecce disputerà un ultimo test precampionato, prima del rompete le righe e il rientro nel Salento, sabato 27 luglio a Trento contro il Frosinone.