Roma-Gubbio 3-0, bene Pastore e Antonucci

Terza amichevole stagionale per la Roma, che dopo i test contro Tor Sapienza e Trastevere, due formazioni di Serie D, oggi a Trigoria ha affrontato il Gubbio (serie C) imponendosi per 3-0, con reti di Fazio nel primo tempo, e di Antonucci e Pastore nella ripresa. Proprio gli ultimi due (l'argentino è stato schierato da Fonseca di nuovo nella posizione di regista basso) sono gli uomini che si sono messi in evidenza. Florenzi, entrato nella ripresa al posto di Santon, è tornato al ruolo di esterno basso a destra, dove finora Fonseca non l'aveva mai schierato, mentre Dzeko ha giocato dal primo minuto con la fascia di capitano al braccio, segno che la società non è poi così convinta di cederlo all'Inter, specie se i nerazzurri non pagheranno i 20 milioni chiesti dal ds Petrachi. Solo mezz'ora per Mancini, mentre sono stati convincenti i primi 45' minuti di Diawara al fianco di Cristante.