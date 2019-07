De Rossi è in partenza per l'Argentina

Daniele De Rossi, accompagnato dalla moglie Sarah Felberbaum, ha lasciato la sua casa nel centro di Roma e, 'scortato' da un Van pieno di valigie, si è diretto verso l'aeroporto di Fiumicino, come documentano alcuni 'media' argentini.

L'ex capitano della Roma s'imbarcherà sul volo Roma-Buenos Aires delle 21.45, il cui arrivo in Argentina è previsto per le 6.40 di domani, ora locale. All'aeroporto di Ezeiza ci saranno ad attenderlo molti tifosi del Boca Juniors, impazienti di dare il benvenuto al loro nuovo beniamino.