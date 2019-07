Napoli fa 3-3 con la Cremonese

Finisce 3-3 il terzo test estivo del Napoli di Carlo Ancelotti che va due volte in svantaggio, poi rimonta e alla fine pareggia con la Cremonese di Rastelli, squadra di B. Il match è servito ad Ancelotti per capire l'evoluzione della prima parte del precampionato in vista della fine del ritiro di Dimaro, tra due giorni. Tanti esperimenti, a partire dal 4-2-3-1 iniziale e anche l'esordio di Elmas, il nuovo acquisto in mediana, entrato a metà ripresa.