U21 e le azzurre, 4 partite in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 23 LUG - Palermo e Catania ospiteranno quattro partite azzurre, con la Nazionale di calcio maggiore, Under 21 e femminile. Lo ha annunciato la Federcalcio. "Ho condiviso questa decisione con il sindaco Orlando - dice il presidente federale Gabriele Gravina - uno dei principali sostenitori del ritorno delle Nazionali in Sicilia. Siamo felici di portare l'azzurro in una terra che ama il calcio con passione sincera e travolgente. Mi aspetto una straordinaria ospitalità".

Il primo appuntamento il 6 settembre allo stadio "Angelo Massimino" di Catania per il debutto di Paolo Nicolato sulla panchina dell'Under 21 (amichevole contro i pari età della Moldavia). Gli azzurrini torneranno a Catania il 19 novembre, contro l'Armenia per le qualificazione a Euro 2021. A Palermo l'8 ottobre le azzurre affrontano la Bosnia Erzegovina per le qualificazioni a Euro 2021. E sempre a Palermo la Nazionale maggiore al "Renzo Barbera" il 18 novembre sfida l'Armenia nell'ultimo incontro del girone di qualificazione a Euro 2020.