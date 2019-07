Lazio: Lulic, 'obiettivo Champions

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "L'obiettivo è quello di arrivare in Champions". Lo afferma il capitano della Lazio Senad Lulic, dal ritiro di Auronzo di Cadore. "La Lazio non è da ottavo posto - prosegue Lulic - dobbiamo migliorare, imparare dagli errori commessi. Quest'anno ci serve una rosa molto larga e lunga, per raggiungere gli obiettivi: per giocarsi la Champions con le altre ci vuole una squadra forte". Il bosniaco commenta anche le mosse di mercato, spiegando che "più ne arrivano e meglio è, la concorrenza fa bene a tutti. Speriamo che tutti rimangano", e parlando della possibile partenza di Milinkovic precisa che "Milinkovic è importante, ma come tutti gli altri. È qui da diversi anni, sa cosa significa giocare alla Lazio".