L'Inter visita la sede Suning a Nanchino

Visita dell'Inter al quartier generale di Suning a Nanchino, in Cina. La squadra, dopo aver svolto l'allenamento (prima seduta per l'ultimo arrivato Diego Godin), si è recata insieme allo staff nella sede del gruppo di Zhang Jindong. "Un'occasione per salutare dipendenti e tifosi, che hanno accolto con calore e grande ospitalità i nerazzurri", spiega il club sul sito. Presente anche Antonio Conte, che oggi potrebbe incontrarsi con la dirigenza interista e il presidente Steven Zhang per fare il punto sul mercato, alla luce soprattutto delle richieste del tecnico che ha voluto sottolineare la necessità di accelerare le operazioni tra acquisti e cessioni.