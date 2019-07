Ufficiali Cornelius e Kukusevski a Parma

L'Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito dell'attaccante Andreas Cornelius e del centrocampista Dejan Kulusevski al Parma. Il nazionale danese, classe 1993, si trasferisce in prestito biennale con diritto e obbligo di riscatto a 6,5 milioni di euro. In nerazzurro, prima dell'ultima stagione in prestito al Bordeaux, due annate più le qualificazioni all'Europa League nell'agosto 2018 segnando 7 reti in 35 partite tra campionato e coppe. In prestito secco annuale invece Kulusevski, mezzala o trequartista mancino, classe 2000. Nazionale svedese Under 21 di genitori macedoni del Nord, ha recentemente vinto lo scudetto Primavera andando in gol nella semifinale contro il Torino e servendo a Ebrima Colley l'assist per battere l'Inter in finale. Tre presenze da subentrato in prima squadra: a Frosinone (20 gennaio, esordio), contro il Milan (16 febbraio) e in casa del Torino (23 febbraio). Ieri le visite mediche per entrambi.