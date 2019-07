Malinosvkyi, Atalanta è un passo avanti

"Per me l'Atalanta è un passo avanti: un grande club con una tifoseria fantastica, sono felice di aver firmato". Ruslan Malinovskyi ha rilasciato (in inglese, a parte il 'Buongiorno a tutti, sono Ruslan Malinovskyi: forza Atalanta" in coda) le prime dichiarazioni da nerazzurro ai canali social ufficiali: "Con Timothy Castagne ho giocato un anno e mezzo nel Genk, contatta spesso gli ex compagni e a me ha detto di essere contento. Ha raggiunto un ottimo livello - spiega il centrocampista nazionale ucraino -. Gian Piero Gasperini è un grande allenatore, anche il tecnico dell'Ucraina Andryi Schevchenko e i suoi collaboratori italiani mi hanno parlato bene di lui". Sugli obiettivi, Malinovskyi è fiducioso: "Possiamo raggiungere risultati importanti anche nelle prossime stagioni - chiude -. Voglio giocarmela in campionato, fare il massimo anche in Coppa Italia e passare i gironi di Champions".