Torino, 15 gol in amichevole, 6 di Zaza

Quindici reti del Torino contro i dilettanti del Merano (Prima Categoria) nella seconda amichevole della stagione nel ritiro di Bormio. Scatenato Zaza, alla ricerca di una conferma in granata dopo la prima insoddisfacente: 6 gol in un solo tempo, il secondo. Quattro reti di Belotti, doppietta di Berenguer, a segno anche Bremer, De Silvestri e Iago Falque. Tra soli 11 giorni il Torino debutterà nel secondo turno preliminare di Europa League, contro la vincente di Debrecen-Kukesi (3-0 all'andata). L'andata si giocherà ad Alessandria poiché lo stadio Olimpico Grande Torino non é disponibile.