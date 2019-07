Neymar, il miglior mio ricordo? Il 6-1 al Psg

"Il ricordo più della mia carriera? Il 6-1 del Barcellona al Psg". Esaltare la rimonta dei blaugrana contro i parigini - vincitori 4-0 all'andata degli ottavi di Champions League 2017 - ci sta ma suona come una provocazione se a farlo è Neymar, attuale stella del Paris Saint Germain che vorrebbe tanto tornare a indossare la maglia dei catalani. Il video con le frasi incriminate rimbalzato dal Brasile, dove l'ex Santos si trova ancora attendendo lumi sul suo futuro mentre i compagni del Psg sono al lavoro da lunedì scorso, ha fatto scalpore in Francia. "Quel che abbiano provato dopo aver segnato il sesto gol è stato incredibile", ha sottolineato Neymar, che ha anche ricordato come più tardi, nello spogliatoio, "eravamo tutti fuori di testa. Penso che per tutti quelli che c'erano sia il miglior ricordo".