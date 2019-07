Raduno Juve, tifosi acclamano Higuain

I primi ad arrivare al J Medical nel giorno del raduno della Juventus sono stati Bonucci, Emre Can, Rugani e Bernardeschi, impegnati nelle visite mediche di rito. L'attesa per il raduno della Juventus è finita con l'inizio dell'attività in programma oggi pomeriggio agli ordini di Maurizio Sarri. Ad accogliere i calciatori della Juve un nutrito gruppo di tifosi, che hanno dispensato applausi per tutti i calciatori chiedendo in cambio le consuete foto di rito. Tanto il calore espresso dai tifosi all'indirizzo di Gonzalo Higuain, invitato caldamente a restare in bianconero.