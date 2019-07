Montella, Chiesa crescerà in viola

"Il presidente Commisso è stato chiaro sul futuro di Chiesa, sia privatamente che pubblicamente e questo mi fa molto piacere. Federico è un calciatore forte che può crescere e lo farà ancora con noi". Così Vincenzo Montella ai microfoni dal ritiro di Moena. Proprio il neo patron viola ad un'emittente americana ha ribadito la volontà di tenere il figlio d'arte almeno per un altro anno in attesa di incontrarlo a breve negli Stati Uniti. Tutto questo però, al di là di un contratto in essere fino al 2022, non spazza le voci di mercato che riguardano Chiesa, da tempo nel mirino dei maggiori club compresa la Juventus.