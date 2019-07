Arbitri, Rizzoli confermato

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Confermato Trentalange responsabile del settore tecnico, Nicola Rizzoli designatore di Can A con Gava e Stefani con l'inserimento di Danilo Giannoccaro. In Can B confermati Emidio Morganti designatore con Brighi e Di Fiore. Lo ha deciso il Comitato Nazionale dell'Associazione italiana arbitri radunatosi stamane per definire i responsabili degli organi tecnici: "Essendo previsto per la Can A e B un grande lavoro la prossima stagione, Giannoccaro è la persona che avrà il compito di coordinamento", ha annunciato Marcello Nicchi in Figc. Per la Can Pro, al posto di Giannoccaro, subentra come designatore Antonio Damato, assieme ai nuovi Di Liberatore e Ostinelli, confermati Paolo Calcagno e Maurizio Ciampi.

Confermati i designatori di Can D, Matteo Simone Trefoloni, di Cai, Andrea Gervasoni, e Can 5, Angelo Montesardi. Tra le novità dei presidenti dei Comitati regionali arbitri, le novità sono Giulio Dobosz (Lazio), Nicola Giovanni Ayroldi (Puglia) e Mirco Iacopetti (Cpa Bolzano).