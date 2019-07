Principessa araba vertici Spoleto Calcio

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 2 LUG - "Il calcio è una passione di famiglia ed è per questo che ho scelto questo sport". E' quanto ha affermato la presidente della Ssd Spoleto Calcio, la principessa araba Norah Bint Saad Al Saud, oggi pomeriggio nella città umbra in occasione della conferenza stampa di presentazione della squadra, che milita nel campionato di Eccellenza.

La principessa Norah Bint Saad Al SaudSi (suo padre è l'attuale re dell'Arabia Saudita sono cugini) è la prima donna saudita - è stato detto nel corso della conferenza stampa - a ricoprire un ruolo apicale in una società sportiva.

"La Ssd Spoleto Calcio - ha aggiunto la principessa - è una piccola realtà calcistica che milita nella categoria Eccellenza dove è possibile lavorare per farla crescere ed ambire la scalata di categoria. Infine, la città di Spoleto è conosciuta e molto famosa in tutto il mondo".