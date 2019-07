Roma-Telefono Azzurro per bimbi spariti

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Una nuova iniziativa benefica vede protagonista la Roma di James Pallotta, da sempre attenta e sensibile al tema della solidarietà. Il club giallorosso, questa volta, mette al centro i bambini scomparsi, avviando una campagna - promossa in queste ore sui canali social del club - in collaborazione con il Telefono Azzurro (insieme al National Center for Missing and Exploited Children degli Stati Uniti).

L'obiettivo è sensibilizzare sul tema dei bambini scomparsi. Un dramma, quest'ultimo, che presenta cifre agghiaccianti. Basta un dato per capire la gravità del problema: un milione di minori scompaiono ogni anno nel mondo e solo pochi vengono ritrovati.

La Roma, nella campagna, ha coinvolto anche i nuovi calciatori acquistati, scegliendo un approccio totalmente diverso negli annunci e mettendo a disposizione di una causa socialmente utile i propri canali. Il contenuto che annuncerà il nuovo arrivo nella rosa giallorossa darà spazio a importanti informazioni relative a una serie di bambini scomparsi.