Juve: per Rabiot visite mediche in corso

Visite mediche per Adrien Rabiot, arrivato ieri sera a Torino dopo essersi svincolato dal Paris Saint-Germain per la sua nuova avventura sportiva con la Juventus. Il centrocampista francese è arrivato al JMedical di buon'ora per sostenere gli esami clinici di routine che precedono la firma del contratto. Se tutto dovesse procedere nel verso giusto, nel pomeriggio il talentuoso centrocampista classe 1995 diventerà ufficialmente un calciatore della Juventus.