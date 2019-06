Di Francesco: 'Che corteggiamento da Samp'

"Sono felicissimo di avere scelto la Samp, perché penso di poter lavorare in un certo modo. Posso far crescere i giovani e ho visto grande entusiasmo da parte di tutti i dirigenti. Il corteggiamento del presidente Ferrero è stato assiduo, alla lunga anche piacevole, perché mi ha voluto fortemente ed essere desiderati è importante". Così il nuovo allenatore della Samp, Eusebio Di Francesco, ha raccontato le prime sensazioni ai media ufficiali del club blucerchiato. Negli scorsi giorni aveva firmato un triennale da 1,8 milioni a stagione. E poi, svela un retroscena: "In passato ho avuto contatti con la Sampdoria, ma scelsi prima di restare al Sassuolo e poi di fare questa bellissima esperienza a Roma.

Adesso torno in una città un po' più piccola, ma che ha una grande storia alle spalle. Sono qui, perché la società mi ha voluto fortemente". Quindi, indica la strada da imboccare, partendo dal modulo tattico. Sarà 4-3-3: "Voglio una squadra brillante, viva. La Samp ha questo Dna, devo solo lavorare sulle idee".