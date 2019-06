Inter e Milan su Vidal del Barcellona

L'Inter punta a rinforzare il centrocampo, a prescindere dalla possibile partenza di Radja Nainggolan verso altri lidi e dagli arrivi dei giovani Barella o Sensi, quest'ultimo nel mirino anche del Milan. Il Mundo Deportivo oggi parla di un interessamento del club nerazzurro per Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, con il quale Antonio Conte ottenne risultati eccellenti quando allenava la Juventus, dove il cileno giocò per tre stagioni. Vidal, classe 1987 e attualmente impegnato in Copa America, è arrivato al Camp Nou un anno fa, proveniente dal Bayern Monaco: col tempo è riuscito a calarsi nella nuova realtà, senza però mai entusiasmare il pubblico. Il cileno ha rifiutato un'offerta dalla Cina e pur, restando una pedina importante nello scacchiere dei blaugrana, potrebbe comunque optare per un clamoroso ritorno in Italia, alle dipendenze dell'allenatore che, di fatto, lo ha lanciato fra il 2011 e il 2014. Su Vidal ci sarebbe anche il Milan.

Il Barça aspetta De Ligt, lo United punta su Umtiti - Il Barcellona resta sospeso fra il possibile ritorno di Neymar e il probabile arrivo di Griezmann. Ma soprattutto è nell'attesa di sciogliere il nodo legato al futuro di Matthijs De Ligt, difensore dell'Ajax. La composizione della difesa è uno dei punti fermi dell'allenatore Ernesto Valverde, che vuole evitare ulteriori intoppi nel nuovo assalto alla Champions League. Resta da definire la posizione di Samuel Umtiti, reduce da una stagione negativa per via degli infortuni, al quale è interessato il Manchester United. Il club catalano ha mostrato interesse, secondo quanto scrive il Mundo Deportivo, per lo svedese Victor Lindelof che, nel caso in cui lasciasse il Camp Nou, a prescindere dall'arrivo di De Ligt, potrebbe sostituire il francese. Preoccupano le condizioni del ginocchio di Umtiti che, nella scorsa stagione, ha giocato pochissimo, dopo avere scelto di non sottoporsi ad alcun intervento chirurgico, ma di curarsi in Qatar. Il suo posto, al fianco di Piqué, nel centro della difesa dei blaugrana, è stato preso da un altro francese, Clement Lenglet. A oggi, il Barca, per la difesa, può puntare su quattro elementi: Piqué, Lenglet e Umtiti, ma anche su Todibo. Tutto, però, ruota attorno alla decisione di De Ligt e alle condizioni di Umtiti.

Dembelé è la chiave dei catalani per arrivare a Neymar - E' Ousmane Dembelé la chiave che può permettere al Barcellona di arrivare a Neymar. Ne sono sicuri Sport e il Mundo Deportivo. Il club blaugrana potrebbe effettivamente utilizzare il giovane esterno d'attacco francese, arrivato l'estate scorsa dal Borussia Dortmund in cambio di 105 milioni e mai entrato nei cuori della tifoseria catalana, come parziale contropartita per il brasiliano. Neymar non ha mai parlato ufficialmente, ma dal suo clan arrivano chiari segnali della volontà di tornare in Spagna per giocare assieme agli amici Messi e Suarez. Nei prossimi giorni la trattativa entrerà nel vivo.

Il portiere Neto ceduto dal Valencia al Barcellona - Il Barcellona, con tweet sul proprio account, ha ufficializzato l'acquisto del brasiliano Norberto Murara Neto. Il portiere, con un passato fra i pali della Fiorentina e della Juventus, è stato prelevato dal Valencia. Neto sostituirà l'olandese Jasper Cillessen che ha fatto il percorso inverso, passando dal club blaugrana a quello che ha per simbolo un pipistrello. Neto sarà il secondo del tedesco Marc-André Ter Stegen, inamovibile titolare fra i pali della porta del Camp Nou. Ieri il Barcellona ha annunciato di avere incassato 35 milioni per la cessione di Cillessen, che ha firmato fino al 2023 e avrà una clausola rescissoria di 80 milioni. Il cartellino di Neto, anche se non è ancora ufficiale, dovrebbe essere valutato sui 30 milioni. Scambio quasi alla pari, dunque, fra i due portieri, con la differenza che Cillessen a Valencia sarà titolare, Neto a Barcellona no.