Ho visto Sabelli, fiducia su contributi"

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Ho avuto un incontro con l'a.d. di Sport e Salute Rocco Sabelli: è stato un incontro in federazione di 2-3 ore di grande intensità non solo emotiva per i rapporti di amicizia con lui, ma anche di grande qualità sotto il profilo di riordino di alcune idee e di alcune prospettive. Abbiamo parlato anche di ripartizione di fondi e contributi. Se i numeri peseranno? Se è cambiata la legge, se è cambiato il regolamento io sono particolarmente fiducioso". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale andato in scena questa mattina a Roma. "Hanno voluto sapere la nostra opinione - ha proseguito - noi siamo in linea con quanto ipotizzato, capisco il riconoscimento agli sport medagliati ma se c'è un mondo del calcio che in questo momento impegna oltre 1 milione e 300 mila tesserati bisogna fare una riflessione sul sociale e sull'aspetto della salute".