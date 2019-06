Gravina: "A breve nuovo tecnico Under 21"

"I tempi sono abbastanza stretti, l'idea è quella di valorizzare professionalità all'interno della nostra filiera, anche se non escludo la possibilità di un nuovo inserimento". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha fatto il punto sulle prossime decisioni che attendono i quadri tecnici delle nazionali giovanili a partire dal nome che erediterà la panchina di Luigi Di Biagio in Under 21. "I tempi? Credo che a brevissimo potremmo annunciare il nuovo quadro tecnico", ha aggiunto a margine del consiglio federale odierno.