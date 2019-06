David Silva, sarà ultimo anno col Manchester City

"Questa sarà la mia ultima stagione al Manchester City. Dieci anni per me sono abbastanza, penso sia il momento giusto per cambiare". Ad annunciare l'uscita dai citizens con 12 mesi di anticipo è David Silva, che fa sapere che il club "mi aveva proposto un biennale ma io ho scelto di firmare per un solo anno, chiudendo così la mia esperienza dopo 10 anni", ha aggiunto. Sul futuro, il 35enne spagnolo esclude di poter giocare in Premier con un'altra maglia così come di andare in Cina ("La mia fidanzata decide al posto mio"), mentre apre a un ritorno in patria: "Mi piacerebbe finire la mia carriera a Las Palmas (Silva è originario delle Canarie), ma il calcio è molto mutevole, dipenderà dalla squadra e dai giocatori, non posso tornare a giocare nella seconda divisione". Con la maglia del City David Silva ha vinto 4 Premier, 2 Coppe d'Inghilterra, 2 Community Shield, 3 Coppe di Lega. Con la nazionale spagnola ha vinto l'Europeo nel 2008 e nel 2012 e il Mondiale nel 2010.