Il Real Madrid avrà una squadra femminile

Adesso è ufficiale: anche il Real Madrid avrà una squadra di calcio femminile a partire dalla stagione 2020. Il via libera è arrivato oggi dal consiglio di amministrazione del club che "ha accettato la fusione per acquisizione del Club Deportivo Tacon, con effetto dal 1 luglio del 2020. Nel corso della prossima stagione, 2019-2020, la prima squadra del Tacón si allenerà e giocherà nella Ciudad Real Madrid, in un quadro di collaborazione transitoria tra i due club".