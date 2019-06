Benitez lascia la panchina del Newcastle

Rafael Benitez lascia il Newcastle dopo poco più di tre anni. Il contratto del tecnico spagnolo scade domenica ed il club ha comunicato che gli sforzi per arrivare ad un prolungamento sono falliti. Benitez non aveva potuto impedire la retrocessione, quando era giunto al club inglese nel marzo 2016, ma già la stagione successiva aveva contribuito al ritorno in Premier League. Nelle due annate successive ha ottenuto un decimo ed un tredicesimo posto, guadagnandosi la stima dei tifosi.