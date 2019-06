Mondiali donne: Francia e Inghilterra ai quarti

La Francia batte il Brasile 2-1 dopo i tempi supplementari e vola ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile. I tempi regolamentari del match giocato a Le Havre si erano conclusi in parità, 1-1, dopo i gol della francese Gauvin, a segno al 7' della ripresa e il momentaneo pareggio verdeoro, al 18' st di Thaisa. Al minuto 106 il gol-vittoria di Amandine Henry. L'Inghilterra si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di calcio donne battendo il Camerun per 3-0 nella partita degli ottavi giocata oggi a Valenciennes. Reti di Houghton al 14' pt, White al 49' pt e Greenwood al 13' st. Nei quarti le ragazze inglesi affronteranno giovedì prossimo a Le Havre la Norvegia, che ieri ha eliminato (ai rigori) l'Australia.