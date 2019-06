Euro U21: 1-1 con l'Austria, Germania in semifinale

La Germania si è qualificata per le semifinali degli Europei Under 21. La formazione tedesca, nell'ultimo incontro del gruppo B ha pareggiato 1-1 con l'Austria chiudendo il girone al primo posto con sette punti. Germania in vantaggio al 14' del primo tempo con Waldschmidt. Il pareggio austriaco arriva al 24' del primo tempo realizzato da Danso su rigore. La Danimarca ha battuto la Serbia 2-0 nell'ultimo incontro del gruppo B degli Europei Under 21. Le reti: al 21' pt Bruun, nella ripresa, al 16' il raddoppio danese con Rasmussen. Vittoria che non basta alla Danimarca che è eliminata. Restano ridotte al lumicino le speranze dell'Italia di essere ripescata come miglior seconda.