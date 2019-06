Mondiali donne: Norvegia e Germania ai quarti

La Norvegia ha battuto l'Australia 5-2 dopo i calci di rigore qualificandosi ai quarti di finale dei Mondiali femminili in corso in Francia. I primi 90' del match giocato questa sera a Nizza erano terminati 1-1 (gol al 31' pt di Herloven per le norvegesi, pari australiano al 38' st con Kellond-Knight) e con lo stesso risultato si erano conclusi i tempi supplementari.

La Germania si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di calcio donne battendo la Nigeria per 3-0 in una partita degli ottavi giocata a Grenoble. Queste le reti: nel pt 20' Popp, 27' Dabritz (rigore); nel st 37' Schuller.