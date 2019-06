Sarri lavora alla sua Juventus

Maurizio Sarri e Fabio Paratici raggiungeranno nelle prossime ore Cristiano Ronaldo in Grecia. Come anticipato ieri in conferenza stampa, il nuovo tecnico bianconero volerà alla volta di Costa Navarino, il resort di lusso in cui CR7 è in vacanza, per conoscerlo di persona l'attaccante portoghese. "Voglio parlare con due o tre giocatori per condividere, nelle imposizioni credevo venti o trent'anni fa, ora l'età mi insegna che bisogna condividere", ha detto il nuovo tecnico bianconero presentandosi alla stampa. Il colloquio sarà fondamentale per impostare il lavoro del tecnico in vista del raduno alla Continassa, che dovrebbe essere intorno al 10 luglio anche se la data ufficiale non è ancora stata resa nota. Dopo alcuni giorni di lavoro, i bianconeri partiranno per la tournee internazionale che li porterà a Singapore, in Cina e in Svezia. Già in programma le amichevoli con Tottenham, Inter e Atletico Madrid.