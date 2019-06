Coppa d'Africa: Zimbabwe spaventa debutto

I giocatori dello Zimbabwe hanno minacciato di boicottare la partita di esordio della Coppa d'Africa, in programma questa sera al Cairo contro i padroni di casa dell'Egitto. Il motivo: il mancato pagamento dei premi pattuiti. L'ultimo incontro tra una delegazione di giocatori e la federazione non ha al momento sortito alcun effetto. Una situazione che rischia di compromettere pesantemente la manifestazione che si apre stasera e che vede in forse anche la partecipazione del Camerun, anche in questo caso perchè i giocatori lamentano il mancato versamento di bonus. L'episodio arriva al termine di una settimana turbolenta per il calcio africano, con la Fifa che ha annunciato di prendere provvedimenti per 'ripulire' la governance della Caf, la Federcalcio africana, al centro di accuse di corruzione e di caos organizzativo. Per questo, il n.1 Gianni Infantino ha deciso di affidare al suo segretario generale, Fatma Samoura, il compito di guidare pro tempore per sei mesi la confederazione africana.