Napoli, due test con Barcellona negli Usa

Il Napoli giocherà due amichevoli precampionato contro il Barcellona nel corso di una tournée negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli. "Avevo promesso - ha detto De Laurentiis - un regalo ai tifosi del Napoli lo scorso anno. Ora possiamo confermare che c'è questo accordo per due gare con il Barcellona il 7 agosto a Miami e il ritorno il 10 a Detroit, per verificare il nostro stato di salute in quel momento". Il patron ha fatto il quadro delle amichevoli nel precampionato che parte il 6 luglio a Dimaro,in Trentino.

"Giocheremo i match a Dimaro, non andremo più a Trento. Faremo tre partite con tre squadre di Serie B che stiamo mettendo insieme, tra le quali ci sarà anche il Benevento. Dopo Dimaro andremo a giocare anche a Edimburgo contro il Liverpool il 28 luglio e in Francia contro il Marsiglia il 4 agosto".