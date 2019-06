Mondiali donne: Inghilterra-Giappone 2-0

L'Inghilterra chiude a punteggio pieno il girone D al mondiale donne di calcio in corso in Francia grazie alla vittoria per 2-0 sul Giappone, che con 4 punti passa comunque come secondo. Una doppietta di White (14' pt e 39' st) ha deciso la sfida giocata a Nizza. E' finita invece in pareggio, 3-3, l'altra partita, Scozia-Agrentina. Un risultato che esclude la squadra britannica e lascia alle sudamericane, a 2 punti, una piccola speranza di rientrare tra le migliori terze. Sotto 3-0 al 25' della ripresa, la Seleccion ha rimontato fino a raggiungere il pareggio nel recupero per un rigore trasformato da Bonsegundo.